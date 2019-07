Lorenzo Battistello svela il dramma dopo il Grande fratello

(Di domenica 21 luglio 2019) L’ex gieffinorivela al pubblico di aver combattuto, e vinto, la difficile battaglia contro la malattia. Una paura forte, che l’ex concorrente delracconta così: “8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio… Quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no…”.Con parole semplici e dirette, l’ex gieffino lancia un messaggio importante ai suoi follower invitandoli a controlli periodici del proprio stato di salute, così da potersi assicurare di vedersi invecchiare senza preoccupazioni: “Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo”.