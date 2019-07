Il professor Layton e lo scrigno di Pandora HD | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 21 luglio 2019) Sono trascorsi bene 12 anni da quando il secondo capitolo della serie “Il” arrivò su Nintendo DS, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostradele lodiHD, disponibile su Android e iOS. Ile lodiHDDopo il Complotto dei Milionari e il Paese dei Misteri, Ile il suo assistente Luke tornano su Android e iOS con Lodi, il secondo capitolo di una delle serie più amate dai videogiocatori. Ile e l’assistente si prendono una meritata vacanza dopo gli eventi del precedente capitolo, fino alla ricezione di una lettera da parte del dottor Schrader, caro amico di, il quale informa ildella possibile risoluzione di un misterioso caso al quale stava lavorando da tempo, legato allodi ...

AmazingJCiano : @SaraAlfageeh Professor Layton, Ace Attorney, Danganronpa, Paper Mario, and Zero Time Dilemma are all outstanding. - ItsSoEl : Io ogni volta che finisco un gioco del Professor Layton e mi ricordo che non ne faranno più: - salhofolinas : sono le quattro e mezza ho voglia di prendere il mio nintendo dsi e giocare al professor layton e lo scrigno di pandora someone send help -