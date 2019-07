È morta l’attrice Ilaria Occhini | aveva 85 anni

Stephanie Niznik - morta l’attrice statunitense. Era Nina Feeney nella popolare serie tv “Everwood” : Stephanie Niznik, attrice statunitense, è morta a 52 anni. A dare la notizia il sito di Variety: il decesso risale al 23 giugno ma solo ora è stato reso noto. Stephanie era conosciuta per aver interpretato Nina Feeney nella popolare serie tv “Everwood”. Non si hanno informazioni sulle cause della morte e la famiglia ha scelto di non parlare. La carriera televisiva di Stephanie conta partecipazioni in serie conosciute e apprezzate, da ...

Valentina Cortese è morta : causa morte e chi era l’attrice. La carriera : Valentina Cortese è morta: causa morte e chi era l’attrice. La carriera Nata l’1 gennaio 1923, è morta all’età di 96 anni l’attrice italiana Valentina Cortese. Sin dagli anni ’40 il suo è stato uno dei nomi più apprezzati sia del cinema che del teatro italiano. Grazie al suo talento, la sua fama ha superato negli i confini nazionali riuscendosi ad imporre all’attenzione di un pubblico ...

Lisa Martinek morta all’Elba : l’attrice tedesca ha avuto malore durante un bagno in mare : Lisa Martinek, 47 anni, famosa attrice tedesca, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata colta da un malore durante una vacanza all’isola d’Elba. Martinek, come ha precisato l’avvocato della famiglia, Christian Schertz al «Berliner Kourier», è morta venerdì scorso.\\ Nel pomeriggio della stessa giornata l’attrice si trovava a Marciana Marina e si ...

È morta Loredana Simioli! Addio all’attrice simbolo della lotta al cancro : È morta Loredana Simioli. L’attrice ha perso la sua battaglia contro il cancro, aveva 45 anni. Talento artistico puro era particolarmente amata dal pubblico partenopeo. Di recente aveva anche presentato “Io non ho vergogna”, un videoclip che raccontava la sua battaglia contro questa terribile malattia per mandare un messaggio di coraggio e speranza a chi la doveva affrontare come lei. Purtroppo non ce l’ha fatta anche se non ha mai perso, ...

Mondo della tv in lutto - l’attrice morta a 55 anni : da due lottava contro il cancro : Mondo della televisione in lutto. A soli 54 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore, è morta l’attrice messicana Edith González, star di telenovelas nota anche al pubblico italiano. Fu la protagonista di “Cuore selvaggio”, che andò in onda per la prima volta nel nostro Paese nel 1993, trasmessa su Rete 4. Negli ultimi tempi, era apparsa spesso in televisione in patria per parlare della sua malattia, e anche dai social ...

Sylvia Miles addio - è morta l’attrice di Un uomo da marciapiede e Marlowe : addio a Sylvia Miles, bravissima, estroversa e imprevedibile ci ha lasciato il 12 giugno a New York all’età di 94 anni l’attrice capace di ottenere due candidature all’Oscar per i film Un uomo da marciapiede e Marlowe il poliziotto privato. Ma è soprattutto la sua performance per il film firmato da John Schlesinger a risultare indimenticabile. Cinque minuti per entrare nella storia del cinema e non uscirne più, è stato questo ...

Valeria Valeri è morta : l’annuncio della figlia - l’addio all’attrice : Valeria Valeri è morta: l’attrice si è spenta a 97 anni, l’annuncio è stato dato dalla figlia. Una vita sul palcoscenico. Il grande pubblico la ricorda anche nel suo ruolo in ‘Un medico in famiglia’ Addio a Valeria Valeri. L’attrice e doppiatrice romana, all’anagrafe Valeria Tulli, ha condotto un’intera esistenza sul palcoscenico. Nata a Roma l’8 […] L'articolo Valeria Valeri è morta: ...