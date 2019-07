Ascolti Tv Sabato 20 luglio | Ulisse su Rai 1 | Ciao Darwin e il film di Rai 2

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 21 luglio 2019)Tv20(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)– Quella notte sulla Luna – Rai 1 – milioni e %7 replica – Canale 5 – milioni e %La doppia vita di mio marito – Rai 2 – milioni e %Adidas vs Puma – Rai 3 – milioni e %Una vita – Rete 4 – mila e %Jurassic Park III – Italia 1 – milioni e %Atlantide – La7 – mila e %Pistorious L’ultimo San Valentino – Tv8 – mila e %Fuga da Alcatraz – Nove – mila e %N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statisticheI programmi di questa sera – La Guida Tv quiTv20– Access Prime TimeTechetechetè – Rai 1 – mln/% Paperissima Sprint – ...

antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #447 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 14 a sabato 20 luglio 2019: cala F… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno #566 — Serie e sit-com in prima visione negli Stati Uniti da domenica 21 a sabato 27 lugli… - dany_marini : RT @disinformatico: Mediaset/Focus TV è molto contenta del risultato della trasmissione 'Siamo davvero andati sulla Luna?' con @massimopoli… -