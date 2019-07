Alpinista,Farnesina:attivato elicottero

Alpinista precipitato e bloccato in Pakistan - i familiari chiedono aiuto | Si muove la Farnesina : Il suo compagno di cordata ha fatto sapere che, pur essendo in condizioni gravi, è comunque "vigile"

Alpinista italiano ferito in Pakistan - l’appello della famiglia : “Sta morendo - Farnesina lo salvi” : Francesco Cassardo è l'Alpinista italiano di 30 anni che è precipitato per 500 metri in Pakistan, durante la scalata del monte Gasherbrum VII. Francesco è ferito e i suoi familiari hanno inviato un appello al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, chiedendo di soccorrerlo: "Non possiamo lasciare che Francesco muoia così, vi prego, aiutateci".Continua a leggere