Nigeriano anarchico è espulso | ma la toga lo fa restare in Italia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Chiara Sarra La denuncia di Salvini: ilvicino agli anarchici era stato. Ma il blitz del giudice lo ha rimesso in libertà, con materiale esplosivo e istruzioni per fabbricare una bomba, ma libero di scorazzare per l'grazie a un giudice che lo ha rimesso in libertà rendendo vano il decreto di espulsione. Il protagonista della vicenda è U.D. undi 25 anni che era stato arrestato nelle scorse settimane dagli investigatori che lo ritevano un pericoloso esponente dell'ala anarco-insurrezionalista di Bologna. L'uomo era stato pure condannato per detenzione di materiale idoneo alla fabbricazione di esplosivi con tanto di manuale di istruzioni e il 12 luglio dal Viminale era stato emesso un decreto di espulsione. Ilha però fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, facendo così slittare il suo rimpatrio. Poi il ...