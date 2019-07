Casting per uno spot a cura di Paperboat Video e per un progetto teatrale

Casting per una fiction RAI su Alberto Sordi e una rassegna teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni per una fiction per RAI Uno diretta dal regista Luca Manfredi e tutta incentrata sugli inizi di carriera del grande attore Alberto Sordi. Si tratta di un film ambientato tra gli anni '20 e '50 del secolo scorso, e l'attore Edoardo Pesce vestirà i panni di Sordi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per una importante rassegna teatrale. Un importante fiction Sono in corso le selezioni per la ...

Casting per una web serie con Pino insegno e Roberto Ciufoli e uno spettacolo teatrale : Casting tuttora aperti per una web serie con i due attori comici Pino insegno e Roberto Ciufoli. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per una commedia teatrale di Startup Teatro. Una web serie Sono attualmente in corso le selezioni per aspiranti attori, quindi anche privi di particolari esperienze a livello recitativo, per la realizzazione di una web serie con Pino insegno e Roberto Ciufoli come interpreti principali. La serie è collegata ...

Casting per la fiction 'I Fratelli Caputo' e per GiZa Eventi : Sono aperte le selezioni per la nuova serie televisiva dal titolo I Fratelli Caputo. Sono inoltre aperti i Casting per importanti iniziative correlate a GiZa Eventi. I Fratelli Caputo Per la nuova fiction dal titolo I Fratelli Caputo le riprese sono già iniziate da alcuni mesi, ma se ne terranno di nuove tra luglio (per l'esattezza dal 22 luglio a Ostuni) e il prossimo mese di agosto. A tal proposito si cerca un attore di 40 anni, di bella ...

Casting per il nuovo film con Riccardo Scamarcio e uno spot pubblicitario : Mentre proseguono le selezioni di comparse per un film con il noto attore Riccardo Scamarcio quale interprete principale, è stata data notizia della possibilità di inoltrare la propria candidatura anche online. Sono poi ancora aperte le selezioni di attori per uno spot da girare in Veneto e destinato al web. Un importante film In un precedente articolo si è data notizia del nuovo film con Riccardo Scamarcio e prodotto da Lebowsky srl, indicando ...

Casting di Cineworld Roma per un film da girare a Cinecittà e di 'The Family' per un video : Selezioni ancora aperte, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di nuove produzioni con riprese da effettuarsi a breve a Cinecittà. Sono inoltre in corso i Casting per realizzare la nuova campagna pubblicitaria della Coop, prodotta da 'The Family', con riprese da effettuarsi in Toscana. Cineworld Roma Sono in corso le selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di vari uomini, di età compresa tra 25 e 35 anni, per la realizzazione ...

Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per realizzare un nuovo importante film prodotto da Wildside e da girarsi in Piemonte. Sono inoltre aperte le selezioni di una bambina attrice per la realizzazione di un interessante cortometraggio, prodotto da Ambrosini Mediagroup e le cui riprese verranno poi effettuate tra Bari e Benevento.

Casting per il film 'Ciccio Paradiso' con Riccardo Scamarcio e per uno spettacolo teatrale : Selezioni in corso per la ricerca di numerose comparse per il film dal titolo Ciccio Paradiso, con Riccardo Scamarcio e Gaia Bermani Amaral. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori per uno spettacolo teatrale che andrà poi in scena a Roma presso il Comic Off. Ciccio Paradiso Per la realizzazione di un nuovo importante film, dal titolo Ciccio Paradiso e diretto dal regista Rocco Ricciardulli, sono aperte attualmente le selezioni. Il ...

Casting per un programma di Endemol Shine e per un 'consorzio' di reti Tv locali : Sono attualmente in corso le selezioni per due nuovi programmi televisivi, uno prodotto da Endemol Shine Italy e dedicato a famiglie che amano cucinare insieme e disponibili a sfidare altre famiglie con la stessa passione, e uno correlato a una fitta rete di Tv locali (in grado comunque di coprire l'intero territorio nazionale), per la cui realizzazione si cercano 50 figuranti generici. Endemol Shine Italy La nota casa di produzione televisiva ...

Casting per EuroGames - condotto da Ilary Blasi su Canale 5 - e per Miss Italia : Selezioni attualmente aperte per il programma televisivo dal titolo EuroGames, che andrà in onda su Canale 5 e verrà condotto da Ilary Blasi assieme ad Alvin. Si tratta sostanzialmente della riproposizione televisiva della ben nota trasMissione televisiva Giochi senza frontiere, che non va in onda ormai da parecchio tempo. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la prossima edizione di Miss Italia. EuroGames Da tempo si parla del ritorno in ...

Casting per programmi televisivi di Canale 5 - Real Time - Food Network e TV8 : Sono tuttora aperte le selezioni per numerosi importanti programmi televisivi, in onda su varie reti televisive. Tra questi, due trasmissioni legate a Maria De Filippi e a Witty TV, ovvero C'è Posta per Te e Tu Si Que Vales, ma anche programmi prodotti da Magnolia, come Guess My Age, condotto da Enrico Papi, nonchè Cake Star e Fatto in casa per voi. Witty TV Sono tuttora aperte le selezioni per il programma televisivo condotto da Maria De ...

Casting per programmi di Magnolia - tra cui 'Cortesie per gli ospiti B&B' : Selezioni aperte in questo periodo per la realizzazione di alcuni programmi televisivi prodotti dalla casa di produzione Magnolia. Tra questi anche la versione Bed and Breakfast di Cortesie per gli ospiti, che vedrà nell'attrice e regista Michela Andreozzi uno dei giudici del programma che andrà in onda in autunno su Real Time. Magnolia Tv Sono in corso varie selezioni collegate alla casa di produzione Magnolia per la realizzazione di alcuni ...

Casting per 'La terra dei figli' - prodotto da Indigo Film - e Amika Talent Show : Sono attualmente aperte le selezioni per un Film diretto dal regista Claudio Cupellini e prodotto da Indigo Film, le cui riprese verranno effettuate nei prossimi mesi tra Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, ballerini, comici e cantanti, senza limiti di età, per realizzare la nuova edizione del programma televisivo Amika Talent Show. 'La terra dei figli' Sono attualmente ...

Casting per una fiction di Palomar per la RAI e il teaser di uno short film : Sono attualmente ancora in corso le selezioni, per la ricerca di comparse, per realizzare una importante serie televisiva prodotta da Palomar per la RAI e diretta da Michele Soavi. Le riprese sono già iniziate e si concluderanno entro la fine del prossimo mese di agosto. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di figure varie per la realizzazione del teaser di presentazione di un cortometraggio da girarsi a Lecce e dintorni. Una fiction Per ...

Casting per un film di Checco Zalone e per una serie TV da girarsi a Roma : Sono attualmente aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, finalizzate alla ricerca di numerose comparse per la realizzazione di un importante film. Sono inoltre in corso i Casting, a cura di Cineworld Roma, per realizzare una serie televisiva da girare nella Capitale. Galaxia Casting I Casting a cura di Galaxia Casting per un importante film (Tolo Tolo, di e con Checco Zalone) sembravano terminati e invece proseguiranno anche la prossima ...