Addio a Agnes Heller | una donna sempre pronta a tuffarsi A largo e nella vita

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) Ágnesse ne è andata. Lʼillustre esponente della Scuola di Budapest, lʼallieva di Lukács, la teorica dei bisogni radicali, la filosofa che ha denunciato i totalitalitarismi del Novecento e ogni forma di contemporanea dittatura. Di lei voglio raccontare lʼinvincibile curiosità, il dinamismo inarrestabile, lo sconfinato amore per lae per ogni sua manifestazione.Tutti i nostri incontri sono avvenuti allʼinsegna dellʼarte e della joie de vivre. Nell’ultimo libro pubblicato prima del suo, intitolato Il valore del caso. La mia, Ágnes racconta un episodio: “Le truppe tedesche occuparono l’Ungheria il 19 marzo 1944. Ricordo benissimo quel giorno. Era domenica. La mattina scoprimmo dell’invasione e io per quel pomeriggio avevo un biglietto per L’uccello di fuoco di Stravinskij. Dissi ai miei genitori: ...

