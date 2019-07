Pd | Zingaretti | ‘in campo contro governo del ‘Gatto e la Volpe’ | venerdì Direzione’**

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Ambiente, lavoro, scuola, investimenti, infrastrutture, imprese, crescita. Il Pd serra le fila per la battaglia politica nel Paese e per la Costituente delle idee. Martedì sono stati convocati a Roma i segretari regionali e delle città metropolitane.la direzione nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola.“L’ennesima lite tra Salvini e Di Maio come al solito sta trovando un compromesso su poltrone e accordicchi. Nessuno sa come ilaffronterà la manovra finanziaria del prossimo autunno. Mancano miliardi di euro che mettono a rischio sanità, trasporti e scuola”. “Vogliamo preparare al fianco dell’opposizione parlamentare una mobilitazione nei territoriil ‘Gatto e la Volpe’ che stanno ingannando gli italiani e soprattutto per ...

La7tv : #inonda 'In questo Parlamento non esistono altre maggioranze, almeno per il Pd. No, nessuna alleanza' @nzingaretti… - NicolaPorro : “La sinistra italiana accusa la Lega di aver ricevuto soldi da Mosca. Sì, proprio la sinistra italiana. Quella ered… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il #Pd come le tribù libiche. Cronaca e analisi dell’assemblea dell’Ergife: poche idee,… -