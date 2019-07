Lite nella notte con due donne | trovato morto un 57enne | è omicidio

Rivoluzione nella Moda targata Dolce e Gabbana : Arrivano le modelle con pancetta e celluLite : Belle da impazzire, ma per alcuni sono troppo “grasse”. Ma tra tutti non la pensano certo così i famosi stilisti Dolce & Gabbana che per la prima volta estendono la gamma delle proprie taglie femminili fino alla 54, il che al momento ne fa una delle maison più “inclusive” nel panorama mondiale. La novità riguarda la collezione pre-autunnale che è in vendita adesso. La casa italiana ha annunciato che la cosa avrà un carattere stabile e che ...

The Resident - puntata del 9 luglio : Jude si inserisce nella Lite tra Hawkins e Hunter : Prosegue l'appuntamento con l'amata fiction intitolata "The Resident" che rappresenta una novità all'interno del palinsesto della Rai. Le anticipazioni del settimo episodio della terza puntata, "Pazienti importanti" in onda sul piccolo schermo il 9 luglio, raccontano che il dottor Hawkins deciderà di esprimere il proprio parere riguardo al dissenso espresso dalla Hunter. Quest'ultima ha voluto adoperare un metodo terapeutico particolare su un ...

Jabra ELite 85h - nella prova si sono dimostrate buone per la musica ed ottime in chiamata : Le Elite 85h sono l’ultimo modello arrivato nella line-up consumer di Jabra, andando ad ampliare una gamma dove tra auricolari true wireless e cuffie ad archetto mancava un modello bluetooth OverEar, e lo fanno portando un elaborato sistema di active noise cancellation. Le ammiraglie di Jabra si presentano con un design che si distingue dai principali concorrenti, vedendo l’utilizzo di tessuto mesh per ricoprire le superfici ...

Calcio - Cristiana Girelli nella leggenda : tripletta ai Mondiali come Paolo Rossi e Carolina Morace! Nell’eLite dei fuoriclasse : Cristiana Girelli è entrata nella storia del Calcio italiano, l’attaccante della Nazionale ha fatto il proprio ingresso nel ristrettissimo gruppo di azzurri capaci di segnare una tripletta ai Mondiali. Oggi il nostro numero 10 si è scatenata contro la Giamaica mettendo a segno i primi tre gol dell’incontro concluso con un roboante 5-0, le ragazze di Milena Bertolini hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna ...

Francesca De Andrè e Gennaro : Lite violenta nella notte/ Video : 'mi ha urlato contro' : violenta lite fra Francesca De Andrè e Gennaro nella notte: la loro relazione sembrerebbe essere giunta al capolinea. Se ne parla anche a Pomeriggio 5

FRANCESCA DE ANDRÈ E GENNARO : Lite VIOLENTA NELLA NOTTE/ Video : 'ha calcolato tutto' : FRANCESCA De ANDRÈ e GENNARO hanno litigato pesantemente durante la NOTTE passata. Ecco cosa è successo NELLA casa del Gf

FRANCESCA DE ANDRÉ vs GENNARO/ Lite furibonda nella notte : "Fatemi uscire!" : FRANCESCA De ANDRÉ e GENNARO hanno litigato pesantemente nella casa del Grande Fratello durante la notte: ecco cos'è successo

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e P30 Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Gennaro e Francesca mano nella mano : dopo la Lite - l’amore? : Grande Fratello news, Francesca e Gennaro sempre più vicini dopo la lite Possiamo dire con certezza che è tornato il sereno tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Hanno avuto una lite furibonda che ha messo a rischio il loro rapporto: avrebbero potuto o allontanarsi per sempre, capendo di avere due caratteri divergenti, o riavvicinarsi, […] L'articolo Gennaro e Francesca mano nella mano: dopo la lite, l’amore? proviene da Gossip e ...