L' Iran ha sequestrato una petroliera britannica

(Di sabato 20 luglio 2019) Sabato 20 luglio 2019 - I guardiani della Rivoluzioneiana hannosolo laStena Impero nello stretto di Hormuz, la notizia è stata confermata dalla Stena Bulk, società armatrice e proprietaria della, che ha specificato che è stata bloccata "da alcune piccole imbarcazioni e da un elicottero non identificati". La secondafermata, invece, la liberiana MV Mesdar, è stata rilasciata ed è poi ripartita. La Norbulk Shipping, societàarmatrice e proprietaria della MV Mesdar, ha riferito di aver ripreso i contatti con il comandante e di aver saputo che l'equipaggio è al sicuro e sta bene. Intanto fonti militari di Teheran hanno fatto sapere che la Stena Impero è stata sequestrata per essere andata fuori rotta e non ha ricevuto segnali di avvertimento dalle autoritàiane perché aveva spento il suo radar. L'ferma una ...

