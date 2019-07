In volo con Luca Parmitano - l’astronauta ai comandi del Boeing 777 alla vigilia del sua partenza per la Stazione spaziale : Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia spaziale europea e pilota sperimentale dell’Aeronautica militare italiana, domani 20 luglio decollerà insieme a due colleghi con il razzo russo Soyuz. Sarà il primo italiano e il terzo astronauta dell’Esa al comando della Stazione spaziale, dall’inizio di ottobre. Un viaggio nello spazio che coincide con il cinquantesimo anniversario dell’uomo sulla Luna, celebrato anche da Alitalia con un viaggio ...

Pensione anticipata a 62 anni : con lo scivolo non è prevista uscita con quota 100 : Arrivano dettagli sulla Pensione anticipata a 62 anni o con 37 anni e 10 mesi di contributi: lo scivolo previsto dall'articolo 26-quater del Decreto legge numero 34 del 2019, che contiene il nuovo "Contratto di espansione", accompagnerà i lavoratori verso la Pensione anticipata o verso la Pensione di vecchiaia con un'uscita massima rispetto ai requisiti richiesti dalla riforma Fornero di cinque anni. Al di fuori di questi due canali di uscita, ...

Matteo Salvini contro Merkel e Macron : salta il tavolo ad Helsinki sui migranti. Così ci vogliono sobbarcare : Matteo Salvini e Malta hanno chiesto di cambiare le regole sul primo porto sicuro e immediatamente si sono accesi gli animi tanto da far saltare il tavolo a Helsinki. "SeaWatch3 ha violato le leggi italiane e ha speronato una motovedetta", ha sottolineato il ministro di fronte all'omonimo maltese, t

Pallavolo – Campionato Europeo U17 : Italia sconfitta dalla Russia - si complica il passaggio in semifinale : Difficile il passaggio del turno per gli azzurrini, che devono battere la Grecia e sperare in altri particolari incastri Nel Campionato Europeo under 17 maschile, in corso di svolgimento a Sofia, è arrivata la seconda sconfitta per la nazionale Italiane. Gli azzurrini questa sera hanno ceduto 3-1 (25-22, 17-25, 17-25, 16-25) alla Russia, rimanendo fermi in classifica al terzo posto della pool B. Il ko complica di molto il cammino dei ...

Previsioni Meteo Torino : domani cielo poco nuvoloso con una massima di +30°C - temporali isolati in Piemonte : A Torino domani, giovedì 18 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +30°C, la minima di +19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: l’anticiclone subisce un ...

Pallavolo – Continuità ed esperienza per la nuova Allianz Powervolley Milano : il roster completo per la stagione 2019-20 : Continutà ed esperienza per la nuova Allianz Powervolley Milano. Ecco il roster completo della squadra per la stagione 2019-20 che segna l’approdo al Palalido Due parole chiave per la nuova Powervolley Milano targata Allianz: Continuità ed esperienza. Si presenterà così ai nastri di partenza la formazione del presidente Lucio Fusaro, pronta ad approcciarsi con rinnovato entusiasmo alla sua sesta partecipazione consecutiva al campionato di ...

Pallavolo - scatta oggi per l’Italvolley il raduno di Civitanova Marche : questi i convocati del ct Blengini : Sono sedici gli atleti convocati dal ct Blengini per il raduno di Civitanova Marche che scatta questa sera Secondo collegiale per la Nazionale Maschile che da questa sera tornerà a radunarsi a Civitanova Marche in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 di agosto. Il ct Gianlorenzo Blengini, per questo secondo appuntamento di lavoro, che si concluderà con l’amichevole di Chieti (26 luglio ore 18), ha ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2019 : nel trap misto Lorenzo Ferrari e Sofia Littame sono secondi : Seconda giornata di gare a Suhl, in Germania, per la Coppa del Mondo junior di Tiro a volo e nuovo podio per l’Italia: nel trap misto seconda piazza per Lorenzo Ferrari e Sofia Littame, mentre l’altra coppia azzurra, formata da Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, si classifica quinta, venendo così eliminata in qualifica. In finale Lorenzo Ferrari e Sofia Littame, che formano Italia 2, si arrendono con 33/50 a Cina 1, composta da Zhang ...

Tony Renis contro Torpedine - chiusa indagine su ‘Il volo’ : Infedelta' patrimoniale: e' l'accusa che la Procura di Bologna muove al produttore musicale Michele Torpedine, denunciato da Elio Cesari, in arte Tony Renis, sulla gestione dei guadagni de 'Il Volo', trio che vinse il Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi il pm Antonello Gustapane ha inviato a Torpedine, difeso dall'avvocato Gaetano Insolera, un avviso di fine indagine, atto che di solito precede la richiesta di giudizio. La querela dei ...

Maltempo in Calabria : volo da Venezia-Treviso a Lamezia dirottato a Bari - “deviazione dovuta alle condizioni meteo” : In riferimento all’ondata di Maltempo di ieri in Calabria e alla situazione all’aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair comunica quanto segue: “Il volo da Venezia Treviso a Lamezia (15 luglio) è stato dirottato a Bari a causa di temporali sull’aeroporto di Lamezia. Il volo è atterrato senza difficoltà a Bari prima di proseguire per Lamezia, una volta migliorate le condizioni meteorologiche. Ryanair ha espresso le sue più ...

Il Signor Diavolo - l’horror purissimo di Pupi Avati spiazza con brividi e poesia : Macabro, sacrilego, diabolico. Pupi Avati torna al pane sconsacrato per i suoi denti: l’horror. E si sa quante bastonate ha ricevuto da noi il grande Pupi, ma ne Il Signor Diavolo (nelle sale il 22 agosto!) rivela in tutta onestà quell’ambigua cupezza presente in tutti i suoi “drammi”, architrave manifesta del male profondo nell’uomo che ha allegoricamente e liberamente illustrato nel primo decennio della sua carriera. Il Signor Diavolo spiazza ...

Distende il figlio sul tavolo e lo brucia undici volte con un ferro da stiro - ‘mamma’ si giustifica con “ero stressata” : Una punizione che sa molto più di tortura. Un’azione, ripetuta, dolorosa e sadica, durante la quale il bambino avrà sicuramente urlato, pianto, si sarà dimenato, ma senza sortire alcun effetto: la madre lo ha bruciato per undici volte con il ferro da stiro. Il piccolo, secondo la donna, aveva una ‘gravissima colpa’, ovvero quella di essere tornato a casa con uno strappo nei pantaloni. E’ accaduto nel dicembre scorso a ...

Il regista Daniele Finzi Pasca si racconta. Dalle cerimonie olimpiche al Cirque du Soleil fino alla“Fête des Vignerons” con migliaia di volontari : •Copyright foto: Viviana Cangialosi – Compagnia Finzi Pasca Il marito non vuole condividere la scena con la moglie. Lei invece brama a tutti costi stargli vicino anche sul palcoscenico. L’assistente ai costumi non sa usare il dispositivo elettronico per annotare nomi e misure. Preferisce carta e penna. Una coppia di ottantenni si innamora in sartoria e nel fervore delle prove decide di convolare a nozze. Piccoli inconvenienti ...