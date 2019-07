CRISI DI GOVERNO Il gioco è sfuggito di mano a Conte e Di Maio

Lega e 5 Stelle a un passo dalla rottura. Salvini ora pensa alla CRISI di governo : Voci sul leghista pronto a salire al Colle. Lui: non ancora. Mattarella non auspica il voto né altre maggioranze

L'ombra della CRISI sul governo : La visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene interpretato - sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle - come un passaggio significativo non solo per quanto riguarda il ruolo del commissario Ue. Se ci sarà la crisi la parola passerà al Capo dello Stato, sarà lui il garante, ha sottolineato lo stesso Salvini. Al momento ...

Salvini : «Con M5s persa la fiducia». Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle». Governo a un passo dalla CRISI : Tre giorni, o poco più, per far cadere tutto. L'ultima spallata al Governo giallo-verde si materializza in un'afosa giornata di luglio, sull'onda dello scontro M5S-Lega sul voto a...

Giancarlo Giorgetti al Quirinale rinuncia all'Europa : CRISI di governo - ore contate : Il fatto che il governo sia agli sgoccioli lo conferma anche la mossa di Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, infatti, ha avuto un colloquio di circa 20 minuti con Sergio Mattarella, nel corso del quale ha spiegato al Capo dello Stato le ragioni per le quali ha rinu

Cercasi pretesto per una CRISI di governo : Roma. Su alcuni emendamenti della Lega presentati al decreto sicurezza e dichiarati in un primo tempo inammissibili è stata sfiorata la crisi di governo, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, anche su questo punto, è arrivato a contestare apertamente il Presidente della Camera Roberto Fic

Governo : Giachetti - ‘in Paese normale CRISI già aperta’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Salvini dice che ‘è venuta meno la fiducia anche personale’ tra i leader di Governo. In un Paese normale questa sarebbe l’apertura formale della crisi. Qui invece cazzeggiano su tutto, anche su questo. #ilGovernodelcazzeggiamento”. Lo scrive Roberto Giachetti del Pd. L'articolo Governo: Giachetti, ‘in Paese normale crisi già aperta’ sembra essere il primo su Meteo Web.

CRISI di governo - settantadue ore per decidere : settantadue ore per decidere se vivere o morire. settantadue ore per decidere se il governo gialloverde sopravviverà all’estate. settantadue ore per passare il Rubicone del voto a settembre. Tic tac, tic tac. L’orologio bracca da vicino le decisioni di Lega e Movimento 5 stelle, il Quirinale osserva silente e preoccupato. È convinzione di una larga parte di osservatori che Sergio Mattarella non contempli una chiamata ...

Venti di CRISI tra Salvini e Di Maio. La situazione del governo è grave ma non è seria : Da Helsinki, dove si trova al forum dei ministri degli interni, Matteo Salvini avvisa che non parteciperà “al Consiglio dei ministri di domani” e neppure “al vertice sulle Autonomie”, un po' perché, a suo avviso, “non c'è nulla di eclatante”, ma soprattutto perché la “fiducia è rotta”. Eppure, aggiu

Salvini-Di Maio - ora la CRISI è “personale” : cosa succede adesso nel governo? : Matteo Salvini ha aperto una possibile crisi di governo: ora lo scontro con Luigi Di Maio è diventato "personale" e per la prima volta viene a mancare il rapporto di fiducia (almeno quella dichiarata) tra i due. Ma stiamo realmente andando incontro a una crisi di governo? La finestra elettorale è davvero sempre aperta come dice lo stesso Salvini?Continua a leggere

Matteo Salvini apre la CRISI di governo? "Persa la fiducia personale - non vado al CdM" : La tensione cresce da mesi tra Lega e M5s ma oggi, giovedì 18 luglio, ha raggiunto livelli mai visti prima. Impensabili. Insostenibili. Si parte dalle parole di Matteo Salvini, il quale ha accusato i grillini di "aver tradito gli italiani" col voto per la Von der Leyen. Dunque l'aspra replica di Lui

Governo : Marcucci - ‘aprano CRISI se fanno sul serio - Pd mai con M5S’ (2) : (AdnKronos) – Presidente Marcucci, continuano voci su una possibile maggioranza alternativa M5S-Pd. Oggi D’Alema dice che dovreste cogliere il segnale di autonomia dei 5 Stelle sulla spaccatura nel voto Ue… “Se lo dice D’Alema allora andiamo bene. Ai 5 stelle succede spesso così. nessuno aveva capito che Di Maio sotto sotto apprezzava Angela Merkel! La strategia del M5S è orientata al principio di fare il ...

Governo : Marcucci - ‘aprano CRISI se fanno sul serio - Pd mai con M5S’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – La premessa per il presidente del senatori Pd, Andrea Marcucci, è chiedersi “se fanno sul serio”. Perchè anche in una delle giornate più tese nei rapporti tra Lega e M5S dall’inizio della legislatura, il dubbio che le cose non stiano davvero precipitando c’è. “Se questa volta fanno sul serio, abbiano la dignità di aprire la crisi in Parlamento”, dice ...