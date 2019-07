We are who we are per Luca Guadagnino cast internazionale

tvzap.kataweb

(Di giovedì 18 luglio 2019) La nuova serie Sky – Hbo dal titolo We are who we are e firmata da, showrunner e regista dello show, partono a fine luglio. Per il regista del successoChiamami col tuo nome e del remake di Suspiria unper la sua serie: Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Kid Cudi, Faith Alabi, Spence Moore II, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier e Sebastiano Pigazzi. We are who we are è composta da 8 episodi scritti dallo stessoinsieme a Paolo Giordano e Francesca Manieri. We are who we are, la trama We are who we are è una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell’essere ...

