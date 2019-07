Vincenzo Mingolla | l' ex ballerino di Amici | sposa il suo compagno

Fiori di arancio per Vincenzo Mingolla : matrimonio col compagno Andrea : Congratulazioni a Vincenzo Mingolla, ballerino noto per aver preso parte alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, che vide trionfare in finale Marco Carta (tornato recentemente alle cronache non proprio per il suo talento canoro). Mingolla, che venne eliminato prima della fase serale del programma tra molte polemiche, è convolato a nozze col compagno Andrea Falzane la scorsa domenica, 23 giugno 2019, al ...