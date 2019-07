Tuffi | Mondiali Gwangju 2019 Jack Laugher fa tremare i cinesi dai 3 metri ma sbaglia

Tuffi - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 19 luglio. Tutti gli italiani in gara : Ottava giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Una rassegna iridata che ha regalato all’Italia il solo pass olimpico di Noemi Batki. Finora una prestazione molto deludente della squadra azzurra ed anche domani dalla piattaforma maschile non bisogna aspettarsi grandi risultati da Maicol Verzotto e dal giovanissimo esordiente Riccardo Giovannini. I due azzurri proveranno a fare il massimo. IL programma DELLA PRIMA GIORNATA ...

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Jack Laugher fa tremare i cinesi ma sbaglia tutto all’ultimo tuffo : ancora oro argento Cina con Xie e Cao : La Cina è viCina, troppo viCina, quasi battuta per Jack Laugher, il campione britannico che per cinque Tuffi su sei mette alla frusta i campioni cinesi Xie e Cao, mettendo in forte dubbio l’en plein di ori. Il sesto e ultimo tuffo, però, il triplo e mezzo rovesciato, che Laugher aveva sbagliato anche ieri in semifinale, è fatale al britannico che sbaglia tempi ed esecuzione, entra praticamente orizzontale in acqua e crolla dal primo (che ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher in vetta dopo la quinta rotazione della finale 3m uomini! Xie insegue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48: Il coreano Woo Haram con il doppio e mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti ottiene 99.45!! 478.80 ed è in vetta 14.47: L’americano Hixon con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 85.50 per un totale di 449.95 14.45: Il cinese Xie chiude la quinta rotazione con il triplo e mezzo ritornato carpiato con 90.65. 442.85 per lui, secondo con un ritardo considerevole da ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher in vetta dopo la quarta rotazione della finale 3m uomini! Cao insegue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28: Il russo Kuznetsov con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 57.75. Ottavo il russo con 343.35 14.37: Il tedesco Hausding con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 91.20!!! 407.40 per il teutonico che vola in testa 14.38: Kolodiy ottiene con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato 57.00. 348.30 per lui (sesto) 14.35: Il coreano Woo Haram ottiene con il triplo e ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher in vetta dopo la terza rotazione della finale 3m uomini! Xie in scia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28: Il russo Shleikher ottiene con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato 83.60. 288.10 il suo punteggio ed è quinto 14.28: Il messicano Pacheco ottiene con il doppio e mezzo rovesciato carpiato con un avvitamento e mezzo 69.30 ed è terzo con 291.90 14.26: Il colombiano Morales ottiene con il triplo e mezzo indietro raggruppato 68.40 ed è quarto con 286.05 14.25: Il russo Kuznetsov ottiene ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher in vetta dopo la seconda rotazione della finale 3m uomini! Cinesi inseguono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07: Il cinese Xie con il doppio e mezzo rovesciato carpiato con un avvitamento e mezzo ottiene 84.15 ed è terzo con 165.75. Laugher davanti dopo questa seconda rotazione, a precedere Cao e Xie 14.07: Il cinese Cao con l’uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo ottiene 92.75!!! Cao è secondo con 174.35 14.06: Il britannico Laugher con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Laugher comincia forte nella prima rotazione della finale 3m uomini! Cinesi inseguono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02: E’ il momento del colombiano Morales che con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 50.75. 134.05 e perde posizioni (sesto) 14.01: Il russo Kuznetsov ottiene con il doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo 66.30 ed è terzo con 149.60 14.00: E’ il momento del tedesco Hasding che con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 84.00!! 153.00 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri! Setterosa ai quarti! Sesto posto per Cerruti/Ferro nel sincro - out nei Tuffi Pellacani. In corso la finale da 3m : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : comincia la finale del trampolino 3m uomini. Non ci sono azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: L’americano Hixon comincerà con un doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti (coefficiente di difficoltà 3.4) 13.40: La gara partirà alle 13.45 e sarà l’americano Hixon a dare il via alla finale del trampolino 3m uomini 13.36: Si preannuncia una gara dai contenuti tecnici piuttosto importanti, con Tuffi ad alto coefficiente di difficoltà che, ormai, non accomunano ...

Tuffi - Mondiali 2019 - Chiara Pellacani : “Sono dispiaciuta perché avevo la possibilità di entrare in finale - ero lì” : Chiara Pellacani manca l’ingresso nella finale a dodici ai Mondiali di Tuffi nella specialità del trampolino tre metri femminile, e con essa anche la carta olimpica: occasione sprecata per la giovane azzurra, in piena corsa dopo tre quinti di gara e tra le dodici anche alla vigilia dell’ultima rotazione. A fine gara l’italiana si è fermata ai microfoni della RAI. Queste le prime parole di Chiara Pellacani: “Ero un ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chiara Pellacani crolla negli ultimi due Tuffi e fallisce l’ingresso in finale. Alle 13.45 la finale del trampolino 3 metri maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57: Si chiude qui la cronaca della semifinale del trampolino 3 metri. Altra delusione cocente per i tuffi azzurri che purtroppo escono con le ossa rotte (da non dimenticare l’eliminazione immediata di Bertocchi) da questo Mondiale 9.56: Chiara Pellacani chiude malissimo, al penultimo posto con 275.10 una gara che l’aveva vista protagonista e settima fino alla terza rotazione. ...

Mondiali Tuffi 2019 – Chiara Pellacani 17ª nella semifinale 3 metri : sfuma il sogno olimpico per la giovane azzurra : Chiara Pellacani chiude al 17° posto la semifinale dei Tuffi da 3 metri dei Mondiali di Nuoto 2019: sfuma il pass olimpico per la giovane azzurra Niente finale e niente pass olimpico per Chiara Pellacani. La giovane tuffatrice azzurra chiude la semifinale da 3 metri dei Mondiali di nuoto 2019 in 17ª posizione, risultato che le preclude l’accesso alla finalissima e dunque il pass per Tokyo2020. Chiara Pellacani parte bene totalizzando ...