Tragico incidente | bimba uccisa da pallina da golf colpita dal padre

Auto nel canale - morti quattro ragazzi : Tragico incidente stradale a Jesolo : Era l'una e mezza quando vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti lungo la strada regionale 43 in Via Adriatico...

Vittoria - il Tragico incidente del Suv che falcia due cuginetti. Il papà : «Alessio mi è morto davanti» : Il pregiudicato guidava ubriaco e drogato di cocaina. La folle corsa, il sorpasso. E i ragazzini di 11 e 12 anni sono stati travolti: uno è morto, all’altro sono state amputate le gambe

Vittoria - Tragico incidente mortale : muore un bambino : Gravissimo incidente stradale stasera in via IV aprile a Vittoria. Un Suv ha travolto due bambini che erano seduti sul marciapiedi. Uno è morto

Tragico incidente in Calabria - 24enne perde la vita : Un terribile incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Calabria e ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si è andato a schiantare contro un'autovettura. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e purtroppo ad avere la peggio è stato proprio il 24enne, che nonostante l'intervento dei soccorsi del 118, è deceduto. A pochi ...

Nonno gioca con la nipote sul ponte di una nave da crociera e la espone nel vuoto : Tragico incidente : Secondo quanto riportato dalla CbsNews, una bimba di 18 mesi sarebbe caduta dalle braccia del Nonno, mentre stavano giocando su uno dei tanti ponti di una gigantesca nave da crociera. I due si trovavano all’undicesimo piano della Freedom of the Seas della Royal Caribbean. La nave era attraccata al porto di San Juan, Porto Rico. Elmer Román, del dipartimento locale della pubblica sicurezza, ha dichiarato: “La polizia ha avviato ...

Uomini e Donne - Tragico incidente per una Coppia del Trono Over! : Carmine e Anna si sono conosciuti e piaciuti al Trono Over di due anni fa e hanno cominciato a convivere. Oggi però stanno vivendo momenti di vero dramma. Ecco cosa è successo alla Coppia di Uomini e Donne Over! Una notizia terribile sta scuotendo in queste ore i fans di Uomini e Donne e in particolare del Trono Over, perché una delle coppie nate nella sezione del dating show di Maria De Filippi dedicata agli amori ‘maturi’ sta ...

Tragico incidente in gara : pilota Ducati muore a pochi metri dal traguardo : incidente fatale per Carlin Dunne, pilota del team Spider Grips: in sella alla sua moto ha perso il controllo della stessa...

Bitter Sweet Anticipazioni 14 giugno 2019 : Un Tragico incidente cambia la vita di Ferit e Nazli : Ferit e Nazli apprendono con dolore che Demir e Zeynep sono morti in un incidente stradale. Per amore di Bulut vanno a vivere insieme.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 14 giugno : Tragico incidente - Ferit e Nazli sotto choc : Bitter Sweet, Anticipazioni 14 giugno 2019: Ferit riceve una telefonata choc, che cambia drasticamente la sua vita e quella di Nazli

Bitter Sweet Anticipazioni 14 giugno 2019 : Un Tragico incidente sconvolge la vita di Ferit e Nazli : Ferit e Nazli apprendono con dolore che Demir e Zeynep sono morti in un incidente stradale. Per amore di Bulut vanno a vivere insieme.

Tragico incidente in Calabria : morti i conducenti delle due vetture coinvolte : Nella serata di ieri, 11 giugno, si è verificato un grave incidente stradale in Calabria, nelle vicinanze di Cassano allo Ionio, che ha causato il decesso di due persone, entrambe di 45 anni. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate frontalmente. L'impatto è stato piuttosto violento e per i due conducenti, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. In seguito allo ...

Bitter Sweet anticipazioni : Bulut ritornerà a camminare? Tragico incidente : anticipazioni turche Bitter Sweet: terribile incidente per i genitori di Bulut Le anticipazioni di Bitter Sweet non ci permettono di conoscere solo tanti momenti esilaranti della nuova serie televisiva in onda su Canale 5, ma anche quelli più tragici, che non mancheranno mai. Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Piran (Ozge Gurel) faranno divertire con […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni: Bulut ritornerà a camminare? Tragico incidente ...

Ancona - Tragico incidente al porto : cavo di ormeggio si spezza e colpisce a morte 33enne : La tragedia all'alba di lunedì mentre erano in corso operazioni di scarico e carico merci da una nave portacontainer. La vittima è un agente marittimo italiano di 33 anni che stava assistendo alle operazioni sulla banchina. La corda usata per ormeggiare la grossa nave cargo si sarebbe spezzata facendo partire una frustata micidiale.Continua a leggere

Tragico incidente mortale - muore al civico di Palermo uno studente di 22 anni : Un ventiduenne di Lucca Sicula (Ag), Giuseppe Gagliano, ieri ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 88, in territorio di Caltabellotta (Ag). Il giovane, studente universitario di Economia a Siena, era in macchina con altri tre amici. L’auto si è ribaltata e le condizioni del giovane sono apparse gravi fin da subito, tant’è che è stato trasferito, con elisoccorso, all’ospedale ...