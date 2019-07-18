Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 08 : 00 : RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA ED ANCHE PIÙ AVANTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO E A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 18-07-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA ED ANCHE PIÙ AVANTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E PER L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA TANGENZIALE EST DA PORTONACCIO FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA FLAMINIA DA LABARO E A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO PROBLEMI INVECE SULLA A1 PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 20 : 00 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO APPIA CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 19 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO APPIA CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 19 : 00 : A SEGUITO DI UN INCENDIO SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, CHIUSO IL TRATTO TRA FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, ALL’ INTERNO IL Traffico È BLOCCATO E C’È FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ. CHI È DIRETTO A NORD DEVE USCIRE A FREGENE E PUÒ RIENTRARE IN AUTOSTRADA A TORRIMPIETRA. IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 18 : 30 : A SEGUITO DI UN INCENDIO SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, CHIUSO IL TRATTO TRA FREGENE E TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA, ALL’ INTERNO IL Traffico È BLOCCATO E C’È FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ. CHI È DIRETTO A NORD DEVE USCIRE A FREGENE E PUÒ RIENTRARE IN AUTOSTRADA A TORRIMPIETRA. IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 18 : 00 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA, FLAMINIA E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ SULLA SALARIA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E IL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 17 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA, FLAMINIA E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ SULLA SALARIA DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E IL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON ALTRO INCIDENTE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA GIAN BISTOLFI UN TERZO INCIDENTE IN ZONA TRASTEVERE IN VIA SAN FRANCESCO A RIPA ALL’ALTEZZA DI VIA NATALE DEL GRANDE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VIALE TRASTEVERE . IN CENTRO SI VIAGGIA A RILENTO SUL LUNGOTEVERE TRA BOCCA DELLA VERITA’ E PONTE CAVOUR IN ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON ALTRO INCIDENTE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA GIAN BISTOLFI UN TERZO INCIDENTE IN ZONA TRASTEVERE IN VIA SAN FRANCESCO A RIPA ALL’ALTEZZA DI VIA NATALE DEL GRANDE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VIALE TRASTEVERE . IN CENTRO SI VIAGGIA A RILENTO SUL LUNGOTEVERE TRA BOCCA DELLA VERITA’ E PONTE CAVOUR IN ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico ORA REGOLARE SULLA A24 Roma TERMAO E SUL GRA. IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON ALTRO INCIDENTE SU VIA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE FINO AL 9 AGOSTO, PER LAVORI, SU VIA LABICANA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA LATERALE SINISTRA DEL TRATTO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIETRO VERRI VERSO VIA MERULANA, IL TRANSITO SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA LUDOVICO MURATORI DA VIA FRANCESCO ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 14 : 30 : Traffico ORA REGOLARE SULLA A24 Roma TERMAO E SUL GRA. IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON ALTRO INCIDENTE SU VIA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE FINO AL 9 AGOSTO, PER LAVORI, SU VIA LABICANA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA LATERALE SINISTRA DEL TRATTO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIETRO VERRI VERSO VIA MERULANA, IL TRANSITO SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA LUDOVICO MURATORI DA VIA FRANCESCO ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 13 : 30 : Traffico ORA REGOLARE SULLA A24 Roma TERMAO E SUL GRA. IN ZONA MARCONI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZALE EDISON ALTRO INCIDENTE SU VIA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE FINO AL 9 AGOSTO, PER LAVORI, SU VIA LABICANA È PREVISTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA LATERALE SINISTRA DEL TRATTO TRA PIAZZA DEL COLOSSEO E PIETRO VERRI VERSO VIA MERULANA, IL TRANSITO SARA’ A SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA LUDOVICO MURATORI DA VIA FRANCESCO ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 12 : 30 : SUL GRA CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E PROPRIO IN ENTRATA AL RACCORDO BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA DA VIA DELLA FARNESINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E PIU AVANTI DALLA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SULL’IMPIANTO ...
Traffico Roma del 17-07-2019 ore 11 : 30 : SUL GRA CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E PROPRIO IN ENTRATA AL RACCORDO BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA DA VIA DELLA FARNESINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E PIU AVANTI DALLA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SULL’IMPIANTO ...