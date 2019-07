Torino Due ventenni travolti e uccisi a Lazise

Dopo il missile aria-aria - sequestrate anche due razziere dalla Digos di Torino : La Digos di Torino ha sequestrato due "razziere" lunghe oltre due metri, sprovviste di razzi, nel deposito di Rivanazzano Terme dove nei giorni scorsi è stato rinvenuto un missile aria-aria. Le razziere sono impiegate, quali parti di arma da guerra, per l'armamento di aerei modello MB339 in dotazione anche all'aeronautica militare italiana. L'operazione "Matra", coordinata dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione - Ucigos, al ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan - asse attivo Genoa-Torino - il punto sulla B : DUE nomi nuovi PER IL Milan – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è ...

Torino - stordisce gli spasimanti poi li rapina : condannata due volte : condannata due volte per avere rapinato due spasimanti dopo averli storditi con un farmaco. Il tribunale di Torino ha inflitto alla donna, 31 anni, una pena di 3 anni e 8 mesi, revocandole la sospensione condizionale che aveva ottenuto nel 2017 quando aveva patteggiato poco più di un anno di reclusione per la prima vicenda. Nel febbraio 2018, secondo la ricostruzione del pm Stefano Castellani, la donna si servì di un prodotto chiamato Bromazepan ...

Torino - liberata dopo due giorni dorme da 48 ore su una panchina davanti al carcere : Una nigeriana di 24 anni arrestata alla stazione di Porta Susa si è sdraiata davanti all'ingresso della casa circondariale

Torino - respinta la sorveglianza speciale per due giovani che combatterono l’Isis in Siria : nuovi accertamenti per altri tre : Non sono socialmente pericolosi. Per questo non ci sarà nessuna sorveglianza speciale a carico di due militanti italiani partiti per il Nord della Siria per combattere al fianco delle milizie curde contro l’Isis. Lo ha deciso il Tribunale di Torino nei confronti di Davide Grasso e Fabrizio Maniero. Stamattina i giudici della sezione Misure di prevenzione hanno depositato il decreto con cui viene respinta la richiesta formulata dalla Procura ...

Torino - muore a due anni schiacciata dall'auto della mamma : L'incidente a Villarbasse, nel Torinese. I sanitari del 118 subito intervenuti non sono riusciti a salvare la piccola

Torino - niente sorveglianza speciale per due antagonisti italiani che si erano uniti ai curdi : La richiesta era arrivata dalla Procura per cinque torinesi che avevano combattuto in Siria. Per altri tre disposto un supplemento di accertamenti

Entrano in classe con il moTorino! Denunciati due studenti di 19 anni : L'episodio in un istituto superiore della città ai piedi dell'Etna: la scena è stata ripresa da uno smartphone e condivisa sui social. Sono entrati in classe sgasando con il motorino e sono stati Denunciati. La bravata di due studenti in un istituto superiore di Catania, in pieno orario scolastico, quando i due 19enni hanno pensato bene di combinarla grossa, scorrazzando con i loro mezzi.-- La scena grottesca, peraltro, è stata ...

Esce in Italia ma non a Torino Soledad - il film sulla storia dei due anarchici No-Tav : La regista è Agustina Macri, figlia del presidente dell'Argentina, il paese da cui proveniva la ragazza. La pellicola sarà proiettata solo nel Cuneese

Torino - tracce di alcol nel sangue dei due amici delle Bahamas morti nel Po : I test avrebbero escluso l'assunzione di sostanze stupefacenti e alcuni farmaci da parte dei due giovani trovati cadaveri la scorsa settimana nel fiume

Torino - due cadaveri di giovani delle Bahamas ritrovati nel Po. Uno aveva un permesso di soggiorno diplomatico : Due cadaveri recuperati nel Po, a Torino, nel giro di 24 ore. Due giovani delle Bahamas, uno di 29 e l’altro di 28 anni, sui quali adesso la polizia sta indagando per capire le cause della morte e il motivo per cui si trovavano in Italia. Un mistero che si infittisce, visto che il primo corpo recuperato è quello di Ramsey Alrae Keiron con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall’Austria. L’amico e connazionale ...

Torino. I cadaveri nel Po salgono a due : ripescato l’amico di Ramsey Alrae Keiron : Cosa è successo? Il mistero si infittisce. I cadaveri trovati nel Po salgono a due. Dopo Ramsey Alrae Keiron, 29

Giovane ripescato dal Po a Torino : è la seconda vittima in due giorni : I vigili del fuoco di Torino hanno ripescato dal Po un Giovane di cui ancora non si conoscono le generalità: è la seconda vittima in due giorni. Torino po La polizia sta cercando di accertare se possa trattarsi del 28enne scomparso da 4-5 giorni, amico del 29enne ripescato ieri dal fiume. I due amici si erano dati appuntamento a Torino, dove sarebbero arrivati il 28 maggio. In città hanno alloggiato in un b&b ma non è ancora ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - un difensore per il Lecce - i nomi per Lazio e Torino : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...