Roma | bimba muore nella vasca da bagno in un B&B a Termini | madre indagata

Roma - bimba ritrovata morta nel Tevere : segni di un colpo dietro la nuca della piccola : A poche ore dal ritrovamento del corpicino di una neonata nel Tevere , avvenuto sabato pomeriggio, sono ancora tanti gli interrogativi da sciogliere. La piccola non è stata ancora identificata, né sono chiare le cause della morte. Per ora si indaga per omicidio colpo so. “Sembrava un pupazzetto” ha spiegato, ancora sconvolto, uno dei pescatori di anguille che hanno fatto la macabra scoperta a Centro Giano, località a sud del ponte sul Raccordo ...

Roma : bimba di 3 mesi trovata senza vita in casa : Una bimba di tre mesi è stata trovata senza vita nella sua casa in via Muzio Scevola, in zona Tuscolana, nella periferia di Roma. Sul posto, oltre al 118, la Polizia di Stato che sta indagando sull’accaduto. L’ipotesi al momento è che la bimba sia morta per cause naturali. A chiamare il 112 sono stati i genitori, originari del Bangladesh, che hanno riferito alla polizia di aver trovato la piccola nel letto priva di sensi. L'articolo ...