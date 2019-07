Pd | Ceccanti | ‘no argomenti convincenti per dire no a mozione sfiducia Salvini’

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il rifiuto di Salvini di presentarsi alla Camera sulla vicenda russa è legata alla cortina fumogena di queste ore sulla falsa crisi, al netto di alcune fibrillazioni reali, che però non possono oscurare il fatto che la maggioranza proprio in queste ore stia votando compatta come un sol uomo il decreto sicurezza-bis”. Lo sottolinea Stefanodel Pd.“Per questa ragione -aggiunge- non sembrano esisterecontro unadiche porterebbe comunque in Parlamento la vicenda russa e ripristinerebbe la dignità delle Camere contro il fuggitivo Salvini. E’ ragionevole pensare che la maggioranza si ricompatti? Può darsi, ma allora si dimostrerà appunto che le liti sono in buona parte una finzione e non si consentirà più ad essa di coprire sia lo spazio della maggioranza sia ...

