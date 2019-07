MXGP 2019 | la nuova modalità Waypoint e il Track Editor protagonisti del nuovo trailer

MXGP2019 si mostra in un nuovo Trailer : Con un nuovo avvincente Trailer, Milestone ha presentato due funzioni tanto attese di MXGP 2019: il Track Editor e una nuovissima modalità di gioco, il Waypoint. Per la prima volta nella storia della franchise, i giocatori avranno un Track Editor per creare la loro pista preferita, completamente personalizzata, con specifici moduli Motocross. Ma non è tutto! Possono anche scegliere tra diverse location, tutte con caratteristiche ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tim Gajser ormai è ad un passo dal titolo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

MXGP - GP Asia 2019 : Tim Gajser domina anche gara-2 davanti a Jonass e Tonus - titolo sempre più vicino per lo sloveno : Continua senza intoppi la marcia trionfale di Tim Gajser verso la matematica certezza del secondo titolo iridato della carriera nel Mondiale MXGP. Il talentuoso pilota sloveno, dopo il netto successo di gara-1, ha dominato anche gara-2 del Gran Premio d’Asia 2019 centrando così la settima vittoria di tappa consecutiva e la sesta doppietta della stagione, portandosi a quota 15 vittorie di manche complessive in questo campionato. Il 22enne ...

MXGP - GP Asia 2019 : Tim Gajser domina senza problemi gara-1 e prosegue nel suo volo : Ormai è solo questione di capire quando arriverà la matematica certezza del titolo in MXGP. Tim Gajser, infatti, continua a macinare vittorie di manche e punti e sfrutta le pesanti assenze dei suoi rivali più pericolosi. Tony Cairoli ha già chiuso il suo Mondiale 2019, il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings sostanzialmente non ha mai corso in questa annata, e in questo Gran Premio di Asia di Semarang non erano al via nemmeno i belgi ...

Motocross - GP Asia MXGP 2019 : programma e orari di domenica 14 luglio. Canali tv e streaming : Si disputa domani, domenica 14 luglio, il Gran Premio d’Asia 2019 valevole per il dodicesimo round del Mondiale Motocross. Secondo weekend consecutivo di gare per un Campionato MXGP sempre più nelle mani dello sloveno Tim Gajser dopo l’annuncio del forfait di Antonio Cairoli fino alla fine della stagione. Il pilota della Honda è leader della classifica iridata con un vantaggio abissale di 151 punti sul primo degli inseguitori ancora ...

MXGP - GP Asia 2019 : Romain Febvre fa sua la qualifying race - 3° Gajser. Nella MX2 primeggia Prado : Romain Febvre (Yamaha) si aggiudica in extremis la qualifying race del Gran Premio d’Asia 2019 della MXGP, secondo appuntamento della trasferta indonesiana. Sul tracciato di Semarang il francese ha chiuso la prova al comando grazie ad una prestazione solida e di livello con il tempo complessivo di 24:18.499 approfittando della pessima chiusura dell’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) che aveva comandato fino alle battute conclusive. Il ...

