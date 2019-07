L' arrivo di Carola Rackete ad Agrigento

Sea-Watch - in arrivo decisione della procura su Carola. La nave riparte da Lampedusa : In ballo per la comandante della Sea-Watch il ritorno in libertà senza poter lasciare l'Italia in attesa del nuovo interrogatorio o il divieto di dimora ad Agrigento. Parigi accusa il ministro dell'Interno: "Inaccettabile sui migranti". La replica: "Prossima barca a Marsiglia"