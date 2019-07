Il M5S vuole abolire il Canone Rai | la Lega approva ma ci va cauta | “Non smantellare il

Il M5S vuole puntare su smart working e telelavoro : Seicentomila dipendenti in telelavoro e produrre, di conseguenza, risparmi per 3 miliardi: partendo da questo assunto, il Movimento 5 stelle rilancia la battaglia su smart working e co-working in uffici satellite. L'intento di una proposta di legge - primo firmatario Fabrizio Ortis - depositata nei giorni scorsi e sottoscritta da una trentina di senatori è quello di dar seguito all'articolo 14 della cosiddetta 'Legge Madia' del 2015, "i cui ...

Autonomia - strappo a Palazzo Chigi. M5S : «Lega vuole gabbie salariali - inaccettabile» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Riforme : Marcucci - ‘M5S vuole svuotare Parlamento’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “La riforma Costituzionale del governo Renzi riduceva il numero dei parlamentari, semplificava l’iter delle leggi ed introduceva il monocameralismo. Il testo che arriva domani in Aula al Senato ha il solo obiettivo di svuotare il Parlamento. Per questo il suo vero autore si chiama Davide Casaleggio. Dove sono gli intellettuali? E gli editorialisti?”. Lo scrive il presidente dei senatori ...

M5S - Raggi e Di Maio smentiscono strappi : “Ci attaccano - ma ci rafforzano”. Lei però ora vuole una sponda sui rifiuti : “Più ci attaccano e più ci rafforzano”. Il rapporto con Virginia Raggi “è solido”. Luigi Di Maio, nella veste di capo politico del M5S, smentisce qualsiasi tipo di divisione o dissapore con la sindaca di Roma, nel pieno dell’emergenza rifiuti capitolina. “Da alcuni media ennesimo e inutile tentativo di dividerci. Il Movimento 5 Stelle è compatto. Con Luigi Di Maio rapporto solido. Uniti a testa alta” è ...

Governo - appello di Musumeci alla Lega : “Mettete fine a questo calvario. M5S vuole mantenere malessere nel Sud” : Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo Governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle ...

Lega-M5S - in Parlamento i grillini temono il voto anticipato : "Salvini vuole andare alle urne a marzo 2020" : In Parlamento la maggior parte ha cerchiato di rosso la data del 20 luglio: quel giorno si saprà se si andrà alle urne a fine settembre, come quasi tutti temono, o se invece si guadagnerà tempo fino a marzo, come i più sperano. Ad avere il terrore di rimanere a casa ci sono, in testa, i grillini, po

Torino - M5S rivuole indietro il contributo assegnato un mese fa a Hansel e Gretel : L'associazione coinvolta nello scandalo degli affidi illeciti era stata scelta dal Movimento 5stelle come destinatariae del fondi ricavati dalle restituzioni che ogni anno i consiglieri regionali sottraggono dal loro stipendio

Autonomia - Fontana contro il M5S : “Si assuma responsabilità. Se non vuole riforma lo dica ma basta prese in giro” : “Scontro su Autonomia? Meglio dire le cose come stanno, quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza. Si dica ‘non vogliamo trasferire l’Autonomia’ e lo si dica ai 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. Meglio essere onesti che continuare a usare formule quantomeno equivoche. Nella vita bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità, se una cosa non la vuoi fare lo devi ...

Il M5S vuole revocare la concessione ad Autostrade : DALL'ITALIA Telt delibera i bandi per il versante italiano della Tav. La società italo-francese che gestisce gli appalti della Torino-Lione ha dato il via libera a bandi per un valore di 1,3 miliardi di euro. “Il cofinanziamento dell’Ue per la parte internazionale del progetto sale al 55 per cento”,

M5S denuncia : 'Sindacalista Furlan ha stipendio d'oro - ma non vuole salario minimo' : Il Movimento Cinque Stelle, come è nelle sue abitudini, sceglie di veicolare i propri messaggi sfruttando la forza dei propri social. Uno strumento che, in passato, ha già fatto diffondere in maniera capillare ciò che Di Maio e i suoi hanno avuto da dire. Stavolta l'invettiva dei grillini riguarda direttamente i sindacati e la loro posizione negativa rispetto alle politiche sociali del Movimento. Un primo attacco ha riguardato Landini, ...

Salvini : "Taglio tasse da 10 mld o addio" Il M5S : se la Lega vuole la crisi lo dica : Alta tensione nel governo. Il M5s risponde a Salvini che ha minacciato l'addio se non ci sarà il taglio delle tasse da 10 mld. "La Lega e Matteo Salvini se la prendano con i banchieri e i burocrati di Bruxelles invece di minacciare sempre il governo. Tutti vogliamo tagliare le tasse. Lega non e' all'opposizione, ma al governo come noi, Segui su affaritaliani.it

