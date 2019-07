Governo | Di Maio a Lega | ‘noi con Pd? Governano regioni con Cav’

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Questa mattina ci siamo svegliati così, con una minaccia di far cadere ile poi un attacco frontale a me”, accusato di lavorare “a uncol Pd. Ora posso capire che si attacchi per coprire” il caso dei presunti finanziamenti alla, “però è una falsità, un attacco grave frontale che io non posso permettere. Se vogliamo seguire questo schemino qua, chi sta alnellecon berlusconi è la, chi sta alcon Renzi sui finanziamenti a Radio radicale, sul Tav, è la. L’elezione di Von der Leyen non può essere usato a pretesto per attaccare il M5S”. Così Luigi Di, in una diretta Fb in cui risponde alle interviste di Matteo Salvini oggi su alcuni quotidiani.L'articolo: Di, ‘noi con Pd?con Cav’ sembra essere il ...

