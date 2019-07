Elisa Maino | «Il primo bacio»

vanityfair

Questa intervista è uscita sul numero di Vanity Fair in edicola fino al 23 luglio. Seduti a un tavolo del ristorante Terrazza Calabritto di Milano, afinalmente squilla il telefonino. Sedici anni, web star con un milione e mezzo di follower su Instagram e oltre 600 mila su YouTube, durante un'ora di conversazione non l'aveva mai guardato. Sarà per via dell'educazione trentina (è cresciuta ad Arco), o dei modi presi al liceo classico, o la riflessività da scrittrice grazie alle centomila copie del suo romanzo d'esordio #Ops (Rizzoli) che presto potrebbe diventare una ...

