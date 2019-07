Ciclismo – Confermata la squalifica di Cobo | a Froome la Vuelta 2011 | sui social il

sportfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ala vittoria delladi Spagna: il commentodel britannico del Team Ineos Chrissorride: seppur non è mai bello aggiudicarsi la vittoria di una gara per motivi legati a squalifiche per doping od altre scorrettezze, il britannico può festeggiare perchè il successo delladi Spagnaè stata assegnata a lui dopo ladioggi. Mentre segue comodamente da casa il Tour de France a seguito del terribile incidente al Giro del Delfinato, perè arrivato un regalo speciale, che ha così commentato sui: “Meglio tardi che mai! Lami porta ricordi davvero speciali per me ” L'articololadi, ala: suiil commento del britannico FOTO SPORTFAIR.

mototrr : Ci siamo?? La data della LIVE é confermata. Giovedì 18 luglio ore 21:00 saremo live sulla pagina #3btraining insiem… -