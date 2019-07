Vittoria | ultimo saluto a Simone | presenti anche Di Maio e Musumeci

Palio di Siena - la Giraffa vince al fotofinish dopo un sorpasso all’ultimo metro sulla Chiocciola. Il fantino Tittia alla sesta Vittoria : La contrada della Giraffa ha vinto al fotofinish il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano corso stasera in piazza del Campo, con il fantino Giovanni Atzeni e il cavallo Tale e Quale. Per Atzeni, detto Tittia, è la sesta vittoria al Palio di Siena. alla Giraffa va quindi il drappellone dipinto dall’artista senese Massimo Stecchi, il suo 36esimo cencio: l’ultima volta aveva vinto nel luglio 2017. Tittia conquista invece ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia - ultimo esame a Perugia. Azzurre per la Vittoria da Final Six : L’Italia scenderà in campo da prima della classe, questa sera (ore 20.00) le Azzurre affronteranno la Russia al PalaBarton di Perugia presentandosi da leader della Nations League 2019 di Volley femminile: 9 vittorie in 11 partite disputate, 28 punti all’attivo e qualificazione alla Final Six sempre più vicina. La nostra Nazionale è a un passo dall’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale e una vittoria ...

Mondiali calcio femminile : Italia - ci hai fatto innamorare! Vittoria monumentale - rimonta storica - gol all’ultimo secondo. E ora si sogna… : Abbiamo aspettato questo momento per 20 anni, tanto era passato dall’ultima apparizione dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile: in mezzo due decenni complicatissimi in cui il nostro movimento non era riuscito a decollare, complici anche degli annosi problemi culturali e lo scetticismo che spesso regna sovrano tra le masse quando si vede una ragazza con un pallone da calcio tra i piedi. La nostra Nazionale ha però dato davvero ...