Ue | Conte | “No della Lega a Von Der Leyen? Non so se compromette il commissario Garanzie

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Sulla neo presidenteCommissione Europea laha fatto le sue legittime valutazioni e io la rispetto, se questo poi dovessere le trattative in corso per i commissari non lo so dire, ma lo vedremo”. Così il premier Giuseppe, arrivando nella sede di Confagricoltura commenta il No degli eurodeputati al voto di Ursula Von Der, ma il presidente del Consiglio conferma “mi sono state dateper ilalla Concorrenza” all’Italia. Leggi Anche Ue, Sassoli: “Commissari rispettino programma di von der. E il Consiglio discuta il Trattato di Dublino” L'articolo Ue,: “Noa Von Der? Non so seilsu Concorrenza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

