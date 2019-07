Twitter PWA | nuove opzioni per personalizzare l’aspetto

Twitter PWA si aggiorna : supporto per gli account multipli : Durante la giornata di oggi, la PWA (Progressive Web App) di Twitter per Windows 10 e Windows 10 Mobile è stata aggiornata lato server con l’implementazione degli account multipli. Novità account multipli: gli utenti possono passare rapidamente da un account all’altro e visualizzare i conteggi di notifica per tutti gli account connessi. Citazione Tweet: ora è possibile aggiungere immagini e GIF quando si cita un tweet. Moment Maker: ...