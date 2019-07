Tra Conte e Salvini nessun contatto da giorni

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “C’è un vuoto di trasparenza da colmare”. È con questo spirito che Giuseppeha comunicato ai suoi collaboratori prima, e alla presidenza del Senato poi la sua disponibilità ad accogliere la richiesta di Palazzo Madama (del Partito democratico, nella fattispecie) e recarsi in aula giovedì prossimo a riferire sul caso dei fondi russi in cui è precipitata la Lega negli ultimi. “Che cosa potrà mai dire, ne sa meno di noi”, ironizza il Carroccio. Ma per come la vede, questo è un motivo di forza. Forza istituzionale. Perché se il metodo è la trasparenza, va portato fino in fondo. A costo di mettere la faccia e assumersi le responsabilità a livello di governo di una questione che non gli spetterebbe. Marcando nei fatti una distanza abissale con il suo vicepremier.La risposta ...

