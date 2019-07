Tiziano Ferro | Victor non sapeva chi fossi La proposta? Era il mio compleanno Ho

Il matrimonio di Tiziano Ferro e Victor... ecco la foto del bacio che li ha uniti : Tiziano Ferro si è sposato. La notizia, anticipata da Dagospia è stata poi confermata su Instagram dal cantante che ha postato una foto assieme al neo marito mentre mostrano le fedi. “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore” si legge nel post. La cerimonia, secondo quanto scrive Dagospia, si è svolta in una villa di Sabaudia, alla ...

Tiziano Ferro : «Le mie nozze al Circeo che sembrano un miracolo. Io ho fede e credo in un Dio simpatico» : Il cantante racconta il suo matrimonio: «In questi anni la disparità di diritti mi ha fatto sentire deluso e amareggiato. Ma io sono cattolico, quindi ho ancora fede »

Tiziano Ferro : le prime foto del matrimonio con Victor Allen : Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio le straordinarie immagini del matrimonio celebrato a Sabaudia tra Tiziano Ferro e il suo compagno americano, Victor Allen , 54, a cui è legato da tre anni. Con loro c'erano pochissimi intimi, a partire dai genitori della pop-star, che hanno dato una grande prova d'amore. Le nozze italiane fanno seguito a quelle celebrate lo scorso 25 giugno a Los Angeles. Il neo marito, ...

Tiziano Ferro scrive una lettera la Corriere della Sera : “Il mio è un Dio simpatico. E il mio matrimonio riguarda tutti” : Dopo il matrimonio celebrato a Sabaudia con Victor Allen, 54 anni, Tiziano Ferro ha deciso di scrive re una lettera al Corriere della Sera . “Fino a pochi anni fa nessuno conosceva la mia storia. Solo le chiese, il mio inconscio, i miei quaderni; qualche cuscino, la mia mente e le sue stanze. Solo io, a guardarmi ogni mattina allo specchio, senza apprezzarmi. Per poi ricominciare. Finché ho conosciuto l’amore. Mi ricordo quando, appena ...

Tiziano Ferro e il matrimonio : “La scelta che ho fatto è più grande di me e Victor - riguarda tutti” : Dopo il matrimonio con Victor Allen, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera, nella quale racconta la sua storia, a partire dalla sua adolescenza fino ad arrivare al giorno in cui ha trovato l'amore. Il cantante ha voluto lanciare un messaggio di speranza e anche di ribellione nei confronti della disparità di diritti che, ancora oggi, lo rende "deluso e amareggiato e arrabbiato".Continua a leggere

La lettera di Tiziano Ferro sul Corriere Della Sera : l’amore - Dio e l’invito a mettere al centro l’essere umano : La lettera di Tiziano Ferro sul Corriere Della Sera di oggi parla di amore, quello per Victor, ma anche quello nei confronti di un Dio buono, nel quale l'artista crede. Tiziano Ferro si è sposato a Sabaudia con un uomo americano conosciuto per caso, che è stato in grado di sorprenderlo con una proposta di matrimonio nel giorno del suo compleanno, semplice ma efficace, di sicuro impatto. Oggi l'artista scrive una lettera sul Corriere Della ...