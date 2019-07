Farmaci | in USA 76 miliardi di pillole antidolorifiche vendute dal 2006 al 2012

Farmaci generici - gli italiani ne sanno molto ma li usano poco : Milano, 15 lug. (AdnKronos Salute) – Campioni europei sulla teoria, rimandati nella pratica. “Gli italiani conoscono molto bene il sistema dei medicinali equivalenti, cosa che non trova riscontro in altri Paesi” nonostante “quote di mercato molto diverse” nella Penisola rispetto ad altre nazioni del Vecchio continente. E’ uno dei dati evidenziati da Enrique Häusermann, amministratore delegato di EG Spa e ...

Farmaci : 3.400 sono aumentati di prezzo nei primi 6 mesi 2019 negli USA : negli Stati Uniti i prezzi di oltre 3.400 Farmaci sono aumentati nei primi 6 mesi del 2019, con una crescita del 17% rispetto al numero di prodotti a costo lievitato registrato nel 2018, pari a 2.900. L’aumento medio del prezzo è stato del 10,5%, pari a 5 volte il tasso di inflazione. Per 41 Farmaci il prezzo è cresciuto di oltre il 100%, inclusa una versione generica dell’antidepressivo fluoxetina – il noto Prozac* – il ...

Demenza senile : Farmaci di uso comune - come quelli per la depressione - possono causarne l’insorgenza : Alcuni farmaci di uso comune, come antidepressivi e medicine per problemi di incontinenza, presi in età adulta potrebbero aumentare del 50% il rischio di ammalarsi di Demenza negli anni a venire. A confermarlo è un maxi-studio condotto da esperti della University of Nottingham, pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine. Gli ‘anticolinergici’ sono una vasta classe farmacologica utile per tante indicazioni terapeutiche, come ...

Boom delle erbe in Italia : dalla tavola alla Farmacia - ecco le più usate : La svolta naturalistica degli Italiani spinge il ritorno delle erbe dalla tavola alla farmacia, dalla cosmetica alla moda con un Boom che porta la domanda nazionale a 25 milioni di chili nel 2018. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della presentazione del progetto di Bonifiche Ferraresi (Bf), la più grande azienda agricola biologica in Italia per estensione, che prevede in Sardegna importanti investimenti per ...