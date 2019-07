Doppio lutto per Amedeo Della Valle! Due morti in famiglia in meno di 24 ore

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Padre e figlio muoiono nello stesso giorno. Un dolore che spezza il cuore e che avvolge un’intera società e il mondo del basket. Le vittime infatti sono zio e nonno diValle, guardia dell’Olimpia Milano. FerruccioValle, medico di Alba molto conosciuto e grande appassionato di pallacanestro è morto nella notte tra sabato e domenica a 61 anni a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo.di 24 ore dopo, a 92 anni, si è spento anche EdoardoValle (sembra anche lui per una crisi cardiaca), lo storico primario dell’ospedale San Lazzaro di Alba, di cui Ferruccio aveva seguito le orme fondando l’omonimo studio medico attivo da molti anni nei pressi dell’ospedale.L’altro figlio Carlo è stato una colonna dell’Auxilium Torino dal 1976 al 1993, arrivando fino alla Nazionale nel biennio 1984-85. Anche Ferruccio aveva dei trascorsi nella pallacanestro, prima ...

