Che nostalgia con «il tempo delle mele»

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Massimo Bertarelli In novembre avrà cinquantatré anni, Sophie Marceau, unpopolarissima, non solo in Francia. Una carriera cominciata molto presto, nel 1980, a nemmeno quindici anni, con Il(21.30 TV8), un successo inatteso, che fu replicato nei due episodi successivi, nell'82 e nell'88. Poi diversi film in costume (Eloise, la figlia di D'Artagnan, Braveheart - Cuore impavido, Anna Karenina) fino all'ultima grande occasione, come Elektra King, rivale dello 007 in carica Pierce Brosnan, in Il mondo non basta (1999), diciannovesimo capitolo della saga. Dunque, Ilsi svolge a Parigi. Ha quasi quattordici anni la vispa liceale Vic e a casa si sente trascurata da genitori troppo assorti dal lavoro e dai flirt extraconiugali, il papà dentista François (Claude Brasseur) e la mamma disegnatrice di fumetti Françoise (Brigitte Fossey). Ecco perché ha ...

FortitudeMP : RT @Giulia_B: Il guaio di morire a novant'anni e passa essendo Andrea Camilleri è che le parole che ti porti via le hai pronunciate l'altro… - pourrpeu : RT @Giulia_B: Il guaio di morire a novant'anni e passa essendo Andrea Camilleri è che le parole che ti porti via le hai pronunciate l'altro… - piovedeserto : RT @Giulia_B: Il guaio di morire a novant'anni e passa essendo Andrea Camilleri è che le parole che ti porti via le hai pronunciate l'altro… -