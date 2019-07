C’è un caimano nel lago?

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) C’è unnell’Hallwilersee,a cavallo fra i cantoni svizzeri di Argovia e Lucerna? Lo ipotizzano le autorità sulla base di quanto riferito da un pescatore. La ricerca dell’esotico rettile ha finora dato esito negativo. Per i bagnanti il pericolo viene considerato “non acuto“. Il testimone in questione, un pescatore esperto, si trovava domenica sera fra Beinwil am See (AG) e Mosen (LU), riferisce la polizia cantonale argoviese in un comunicato odierno. Ha riportato “in modo credibile” che intorno alle 21.30 ha osservato un rettile di circa un metro e mezzo di lunghezza. Apparso improvvisamente sulla superficie dell’acqua per azzannare una giovane anatra, l’animale si è poi allontanato con la sua preda. L’uomo ha avvertito le forze dell’ordine. Sulla base della descrizione fornita dal testimone gli esperti hanno ...

