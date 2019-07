Cagliari | Klavan | “le differenze con il Liverpool? La preparazione…”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Colsi andava in tour negli Stati Uniti o in Asia, bisognava subito affrontare partite impegnative, contro avversari di rango. Noi stiamo facendo un altro tipo di preparazione, e’ un vero “camp”: credo che sia la maniera giusta per arrivare bene all’inizio della nuova stagione”. Sono le dichiarazioni di Ragnar, il calciatore si prepara alla prossima stagione con il. “Per noi e per il Club, che festeggia cento anni di vita, e’ un’annata importante. Vogliamo migliorarci nei risultati e nel gioco. Non voglio mettermi limiti: siamo una buona squadra, con tanta voglia di affermarci, e lavoriamo ogni giorno per raggiungere i nostri traguardi. Daremo il massimo delle nostre possibilita'”. Sui centrali difensivi, aggiunge: “Abbiamo dei difensori centrali molto forti ed e’ fondamentale: la ...

BCC1920 : #Pejo2019 #Klavan: Sto bene, test importante Felice di essere al #Cagliari - CentotrentunoC : #Pejo2019 | Ragnar #Klavan parla così al termine del secondo test stagionale del #Cagliari - esticazzi85 : @Emanuelelit4 @LNikol10 @Bubu_Inter @ManUtd @Mark12355 @FabrizioRomano @marifcinter Ok....io da lui avevo letto solo klavan Cagliari -