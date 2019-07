Bombe di calore e temperature oltre i 40° Prepariamoci al peggio

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Meteo, il fresco di questi giorni è destinato a lasciare il passo a un caldo torrido. Dagli ultimi aggiornamenti ufficiali viene sempre di più confermata la fiammata africana per la fine Luglio. Anche la sua durata potrebbe essere più lunga del previsto, scopriamo subito per quanto tempo e le zone dove maggiormente si sentirà il caldo. Come possiamo vedere dalle mappe meteo a nostra disposizione sembrerebbe proprio che l’ESTATE voglia tornare presto a fare la voce grossa. Dalla giornata di Sabato 20 Luglio infatti una vastissimaarea di alta pressione posizionata tra Marocco, Algeria e Tunisia salirà di latitudine abbracciando l’Europa Sud occidentale e quindi anche l’Italia. Stiamo parlando del famoso e famigerato anticiclone africano pronto ad inviare una massa d’aria calda che ci terrà compagnia per buona parte della prossima settimana. Secondo le ultime ...

