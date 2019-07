Se Salvini lasciasse un attimo i porti e salvasse le spiagge dal beach party di Jovanotti?

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Il Jovasta battendo le coste italiche. Malgrado i tentativi di ambientalisti e prefetti la festa continua. La resistenza non resiste. Quel gesto del fratino eroico, l’uccellino raro, che come il cinesino di Piazza Tienanmen si mise davanti alle truppe discacciandole da Ladispoli, è stato vano. Messner è stato vano. Il volatile sottovalutato contro il cantante sopravvalutato. Lo scalatore di montagne contro lo scalatore di biglietti. Evince a avanza, sbarca sulle coste, come in un continuo D-Day sotto le mitraglie di ornitologi, entomologi, sabbiologi e difensori di vincoli paesaggistici. Ministro, non si faccia distrarre dai barconi, dalle ONG, le coste adesso sono soggette ad un pericolo più grave,. Ci aiuti. Ma come siamo arrivati fin qua? Gli Italiani, a parte la memoria corta, hanno un debole per quelli che ‘partosvantaggiato ...

Lupo359 : @spatio_brevi @lasorelladikarl @LaLestofante @SiamoEuropei Ci sono i giornalisti per questo, i politici devono fare… - infoitinterno : 'Luigi Di Maio è un infido alleato, se Salvini lo lasciasse vincerebbe le elezioni'. La soffiata di Bisignani - Massimo10489625 : ???? ?? A MIO PARERE BISOGNA PERÒ CONSIDERARE #Mattarella E MAGARI IL RISCHIO DI UN PROVVISORIO GOVERNO TECNICO. PRO… -