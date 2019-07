Mercedesz Henhger e Lucas Peracchi si sono lasciati ecco cosa scrive lui sui social

people24.myblog

(Di martedì 16 luglio 2019)Henger sidetti addio. Non era sfuggito ai followers che i due non si seguissero più su “Instagram,” ma è stato lo stessoa pubblicare tra le stories una frase che potrebbe confermare la rottura. Niente di esplicito, ma una citazione di Pier Paolo Pasolini che lascerebbe intendere la sua voglia di restare da solo. «Io avevo voglia di stare da solo perché soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose», ha pubblicato sul suo profilo. Le parole potrebbero essere riferite alla Henger dal momento che dalla bacheca discomparsi tutti gli scatti insieme. Eppure i due sembravano innamoratissimi appena un mese fa e avevano iniziato da poco la convivenza. «Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Cistate alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo ...