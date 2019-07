Marc Batchelor ucciso a colpi di pistola | l’ex talento del Sud Africa trovato morto nella

Calcio - lutto in Sudafrica : assassinato l’ex attaccante della nazionale Marc Batchelor : Una notizia shock sconvolge il Calcio Sudafricano: l’ex attaccante della nazionale Marc Batchelor è stato assassinato mentre si trovata nella sua auto. Come riportato dall’ANSA, Batchelor è morto sul colpo, ucciso da sette colpi di arma da fuoco, sparati da due uomini in moto, che sono poi fuggitivi. La polizia sta indagando e al momento sembra esclusa l’ipotesi della rapina, visto che non sono stati rubati oggetti personali. Muore così a ...