Louis CK non è cambiato | è cambiato tutto il resto

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) (foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Bob Woodruff Foundation) Qualche settimana fa, parlando con un amico – un amico che ha seguito da appassionato l’evoluzione della stand-up comedy – dell’imminente evento dell’estate milanese in programma al Teatro Nuovo, ossia la prima data italiana diSzékely, in arteCK, il comico che hala comicità, gli ho sentito dire “da vecchio enorme fan, ora lo trovo un po’ tossico”. Quel “tossico” mi ha fatto riflettere: dopo la nota vicenda di molestie sessuali che lo riguarda – sfociata nella lettera aperta in cui il comico prometteva di “fermarsi ad ascoltare”, e in un breve periodo di pausa dalle scene, interrotto da un ritorno condito da controverse battute sulle vittime della sparatoria di Parkland, in Florida –CK può ancora far ridere come prima? Per anni Louie, il comico più noto e riverito della ...

ilNonnoSimpson : RT @gzibordi: Bellissimo. Sono online all'univ di St,Louis i commenti degli studenti sul loro prof Michele Boldrin: 'non fa una mazza... p… - AntigoneCris : RT @gzibordi: Bellissimo. Sono online all'univ di St,Louis i commenti degli studenti sul loro prof Michele Boldrin: 'non fa una mazza... p… - Krazy9Kat : RT @gzibordi: Bellissimo. Sono online all'univ di St,Louis i commenti degli studenti sul loro prof Michele Boldrin: 'non fa una mazza... p… -