affaritaliani

(Di martedì 16 luglio 2019) "Salvini ha già detto di non avere nulla in contrario. Non abbiamo niente da nascondere e speriamo che sia così anche per gli altri. E' una buona proposta, valutiamo come migliorarla. Ma è certamente un buon punto di partenza". Il capogruppo alla... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Governo, Lega: piena fiducia in Di Maio e Conte. Macché crisi, andiamo avanti - Affaritaliani : Lega: 'Macché crisi, si va avanti Piena fiducia in Di Maio e Conte' - Simona53313767 : RT @Affaritaliani: Governo, Lega: piena fiducia in Di Maio e Conte. Macché crisi, andiamo avanti -