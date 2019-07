Il destino di stelle cadenti di Emanuele Zanardini | storia di un amore che supera ogni

domanipress

(Di martedì 16 luglio 2019) Questa è ladi Cassiopea, che ama farsi chiamare Cassie, e di Milo, due giovani colti in un momento di profonda trasformazione, in una fase della vita in cui è tanto facile essere felici così come è altrettanto semplice vedere crollarecertezza. Ildidiracconta ladegli incontri tra i due ragazzi, spesso involontari ma sempre significativi. Nel loro primo contatto Cassie appare a Milo come un’aliena: è in mezzo alla neve candida, infagottata nel suo paltò, e sembra attendere una navicella perduta, per poter infine tornare a casa nello spazio profondo. E in fin dei conti Milo non ha tutti i torti: Cassiopea è il nome della ragazza, e il firmamento è di diritto la sua casa. Ma lei in realtà non sopporta il suo nome e ciò che rappresenta, soprattutto in un momento in cui non sente di appartenere a niente, di essere una stella ...

