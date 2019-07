E' la sera dell'ECLISSI DI LUNA | ecco info | orari e previsioni meteo

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Di Maio - Tria e il mondo delle Ong : Per l'ultimo appuntamento, stasera, intervista a Luigi Di Maio, Giovanni Tria e un'inchiesta sul mondo delle Ong.

Un passo dal Cielo 4 : Stasera su Rai1 la replica della seconda puntata : Torna in prima serata la quarta stagione di Un passo dal Cielo, in replica, il secondo episodio della fortunata serie con Daniele Liotti.

Colpa Delle Stelle film stasera in tv 14 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Colpa Delle Stelle è il film stasera in tv domenica 14 luglio 2019 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola diretta da Josh Boone è interpretata da Shailene Woodley ed Ansel Elgort. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Colpa Delle Stelle film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Fault in Our StarsUSCITO IL: 4 settembre ...

Astronomia - tra poche ore l’Eclissi della Luna del Tuono : il 16 luglio il nostro satellite attraverserà l’ombra della Terra [INFO] : Manca poco all’Eclissi Lunare parziale che avrà per protagonista la Luna del Tuono. La notte del 16 luglio, infatti, la Luna del Tuono, ossia la Luna piena del mese di luglio, brillerà luminosa nel cielo, salvo essere parzialmente oscurata dall’ombra della Terra. Ma non è finita qui. Tutti gli appassionati di Astronomia che rivolgeranno gli occhi al cielo potranno ammirare anche Saturno e Giove alla destra della Luna per la maggior parte della ...

“Vi racconto cosa è davvero successo quella sera nella gabbia delle tigri” : “La storia raccontata dai giornali è totalmente diversa dalla realtà. Le uniche persone che possono sapere realmente come sono andati i fatti sono quelle che erano presenti, quindi non capisco come persone che non si trovavano nemmeno nei paraggi si possano permettere di dare delle versioni dei fatti, parlare di dinamiche, quando non c'erano. Tanti articoli che sto leggendo in questi giorni non capisco nemmeno dove possano tirarle fuori certe ...

La vendetta della sposa : trama - cast e curiosità del film stasera in tv : La vendetta della sposa: trama, cast e curiosità del film stasera in tv stasera 12 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda La vendetta della sposa. La pellicola, il cui titolo originale è A Bride’s Revenge, è stata diretta da Robert Malenfant, regista noto la grande pubblico per film come The Nurse, Blood Stains, Il collezionista di corpi, Terrore nel buio, A woman’s Rage, Clean Break e Il fidanzato perfetto. Il thriller ...

La vendetta della sposa film stasera in tv 12 luglio : cast - trama - streaming : La vendetta della sposa è il film stasera in tv venerdì 12 luglio 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La vendetta della sposa film stasera in tv: cast La regia è di Robert Malenfant. Il cast è composto da Katie Leclerc, Jeff Schine, Hannah Barefoot, Ben Gavin, Kendra Carelli, Nick Ballard, Charles Christopher, Jan ...

Programmi TV di stasera - venerdì 12 luglio 2019. Su Rai2 «La vendetta della sposa» : La vendetta della sposa Rai1, ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – Replica Rai1 replica Signore e Signori Al Bano e Romina Power, lo show che ha visto la celebre coppia esibirsi il 29 maggio 2015 in Italia, dopo 20 anni, nel prestigioso palco dell’Arena di Verona. Al Bano e Romina Power, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, si sono esibiti con tanti altri ...

Moonlight : il film vincitore dell'Oscar Stasera su Rai Tre : Oltre al premio come miglior film, l'opera diretta da Barry Jenkins vinse anche nelle categorie sceneggiatura non originale e attore non protagonista.

Per il Corriere della sera Higuain sta giocando a poker con Juve e Roma : Secondo il Corriere della Sera, Gonzalo Higuain starebbe giocando a poker con la Juventus e la Roma. Il 30 giugno scorso il fratello-agente del Pipita, Nicolas è sembrato irremovibile. Ha dichiarato che Gonzalo non avrebbe giocato altrove se non alla Juventus, almeno in Italia. Dopo, sono arrivate le parole di Petrachi, con tanto di elogio per Higuain e la convinzione che la Roma sarebbe stata, per lui, la migliore scelta possibile. Parole che, ...

Don Matteo 11 : Stasera la replica della quinta puntata : Dal passato di Sofia emerge una sconcertante verità mentre tra Anna e Giovanni scatta un inaspettato bacio.

La Francia tasserà del 3 per cento i profitti delle multinazionali che offrono servizi digitali : La tassa colpirà soprattutto le grandi società statunitensi, e l'amministrazione Trump sostiene sia discriminatoria

Maserati Levante - Al volante della Trofeo : Dando spazio a due interpretazioni dellOttovù biturbo di 3.8 litri estrapolate dallunità montata sulla Quattroporte, con le nuove GTS e Trofeo la famiglia della Maserati Levante adesso soddisfa chi non si accontenta dei 430 CV messi in campo dal V6 di 3.0 litri che spinge le versioni sinora poste al vertice della famiglia. Potenze ad hoc per lEuropa. In realtà, la GTS e la Trofeo avevano completato lo schieramento della Suv del Tridente già da ...

Antonio Logli nelle mani della Cassazione : attesa sentenza domani 10 luglio in serata : Antonio Logli, già condannato in due gradi di giudizio per l'omicidio e l'occultamento di cadavere della moglie Roberta Ragusa, attende il prossimo mercoledì 10 luglio che si esprima la Corte di Cassazione. Una sentenza molto attesa che stabilirà se il Logli dovrà scontare i 20 anni di carcere al quale è stato condannato, considerando che per tutti e due i gradi di processo ha goduto di alcune misure cautelari piuttosto blande, ovvero l'obbligo ...