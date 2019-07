Daniel Radcliffe scopre il suo passato e si commuove in tv

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Alessandro Zoppo Harry Potter scoppia in lacrime durante la trasmissione "Who Do You Think You Are?": l'attoreper la prima volta la storia tragica del bisnonno Samuel “Soltanto ora che ho scoperto tutto ciò che la mia famiglia hami sento veramente legato a queste storie”: cosìha commentato le vicissitudini dei suoi antenati, il bisnonno Samuel Gershon e il prozio Ernie McDowell, che l’hanno condotto alle lacrime davanti alle telecamere. Ospite del programma di BBC One Who Do You Think You Are?, che indaga sull’albero genealogico di famose star del mondo dello spettacolo, l’interprete di Harry Potter è scoppiato a piangere quando ha scoperto le commoventi vicende della sua famiglia. La parabola più toccante è senza dubbio quella del bisnonno Samuel, morto suicida all’età di 43 anni. L’uomo, ebreo e proprietario di una gioielleria ad Hatton ...

