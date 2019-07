(Di martedì 16 luglio 2019) È atteso per oggi pomeriggio il voto dell'Europarlamento sulla nomina divon der, l'attuale ministra della Difesa tedesca, alla presidenza dellaeuropea. Nel suo discorso a Strasburgo prima del voto, la candidata ha toccato vari temi, parlando della presenza delle donne nelle istituzioni, della necessità di implementare un salario minimo in tutta Europa, di un "accordo verde" come priorità del suo mandato e dell'obbligo di salvaguardare le vite umane in mare.