Come sarà l’Europa di Ursula von der Leyen?

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) La candidata designata alla presidenza della Commissione europeavon der(foto: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images) Mancano poche ore al voto sulla nomina divon derpresidente della Commissione europea previsto per le 18 di oggi, martedì 16 luglio. Secondo la stampa internazionale, la sua elezione non è affatto scontata ma l’attuale ministra della Difesa tedesca ha acquistato molti punti questa mattina, parlando di fronte agli europarlamentari riuniti a Strasburgo. A far presa sui deputati sarebbero stati soprattutto quattro temi: l’impegno sul fronte del clima, la riforma del trattato di Dublino, la possibilità che le decisioni in materia di politica estera vengano prese a maggioranza qualificata (e non all’unanimità) e l’estensione dell’iniziativa legislativa al parlamento (oggi solo la Commissione può ...

FabrizioRomano : Bennacer al Milan, zero dubbi e operazione conclusa: l’Arsenal conferma che non pareggia l’offerta e il centrocampi… - NicolaPorro : “Il paese si svuoterà, nel giro di qualche anno crolleranno il valore di case e negozi e sarà allora che, come in a… - carlosibilia : Manca solo un passo e, ancora una volta, quello che tutti dicevano 'impossibile', sarà realtà. 500 milioni di euro… -