Bari | gli immigrati occupano la basilica di San Nicola con Aboubakar Soumahoro

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...

Mercato NBA – Colpo a sorpresa degli Hawks : in arrivo JaBari Parker : Gli Atlanta Hawks pronti a firmare Jabari Parker: per l’ex cestista di Bulls e Wizards è pronto un contratto biennale Prosegue la fase di ricostruzione degli Atlanta Hawks. La franchigia della Georgia ha optato per la creazione di un core giovane, guidato da leader Trae Young, con al seguito John Collins, Kevin Huerter, DeAndre Hunter e Cam Reddish. Secondo Yahoo Sport è in arrivato anche un altro prospetto interessante, Jabari Parker, in ...

Antonino Barillà a CalcioWeb : “Con il Parma anno positivo. Ho rinnovato - vogliamo alzare l’asticella” : Lunga e interessante intervista della nostra redazione ad Antonino Barillà, centrocampista del Parma. Il calciatore ducale si è concesso ai microfoni di CalcioWeb, dove ha parlato non solo della sua attuale squadra ma anche di Reggina e di curiosità legate al mondo calcistico e non. Reduce da una stagione molto positiva con la maglia degli emiliani, Barillà ha inanellato 31 presenze realizzando 3 gol. Il centrocampista ha vissuto una ...

Domatore del circo Orfei ucciso dalle tigri a Bari : s'indaga sulle condizioni degli animali : L'inchiesta si concentra sulla custodia e il trasporto delle tigri: in quattro hanno aggredito Ettore Weber, 62 anni, tra i più esperti domatori. Nel 2013 allo stesso circo, diretto da Marina Monti, erano stati sequestrati due cuccioli

Calciomercato - le bombe della notte : tre cessioni alla Juve - il Cagliari prende Mattiello - Antenucci al Bari : Ultime ore calde di Calciomercato non solo in Serie A ma anche all’estero. Dopo la cessione di Joao Felix all’Atletico Madrid il Benfica ha individuato il sostituto, si tratta del calciatore del Real Madrid Raul de Tomas per 20 milioni di euro, firmato un contratto fino al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. In Serie C veramente scatenato il Bari, mancano gli ultimi dettagli per ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci Bari : come arrivare - parcheggi - biglietti : Laura Pausini e Biagio Antonacci inaugurano il loro Laura Biagio Tour 2019 negli stadi italiani con la prima tappa allo Stadio San Nicola di Bari mercoledì 26 giugno. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare allo stadio e parcheggi. SCOPRI LA SCALETTA DEL TOUR Laura Biagio concerto 2019 Bari biglietti e prezzi I biglietti per le tutte le date di Laura Biagio, tour di Laura ...

Yulin - anche quest’anno va in scena il festival delle barBarie a base di carne di cane : non è ora di togliercelo dalle palle? : “Non mangeremo mai un cane perché ha il nostro stesso sangue”. La frase l’abbiamo sentita con le nostre orecchie in un villaggio Dogon in Mali. Non per fare una classifica di popolazioni civili e meno crudeli nel mondo, ma giusto per segnalare che anche quando si fatica a mangiare e bere ogni giorno dell’anno esiste un minimo di rispetto per la dignità di altri esseri viventi. Già, perché in queste ore assistiamo per l’ennesima volta agli orrori ...

Camera da letto sull'auto : da Bari fermato a Carpi/ Carabinieri gli ritirano patente : Carica Camera da letto sull'auto e parte da Bari verso Savona: fermato a Carpi, Carabinieri gli ritirano la patente. È accaduto a 43enne italo-marocchino.

Carica camera da letto sull'auto per trasportarla da Bari a Savona in autostrada - gli ritirano la patente : Aveva Caricato e legato una intera camera, comprensiva di armadio, rete, materasso, quattro biciclette, qualche pensile da cucina, pneumatici, pentole, abiti e alimenti

Tiziano Ferro a Bari nel 2020 - quando inizia la prevendita dei biglietti? : Tiziano Ferro sarà in concerto a Bari nel 2020 ma ancora nessun dettaglio è ancora emerso a proposito della location che accoglierà lo spettacolo. Il tour a supporto dell'album Accetto Miracoli inizierà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 30 maggio del prossimo anno per far tappa nei principali stadi della penisola. LE DATE DEL TOUR DI Tiziano Ferro Lo Stadio Olimpico di Roma e quello di Torino, lo Stadio San Siro di Milano e anche ...

Da De Gregori a Veloso - a Bari il meglio del Jazz in un festival : Dal 29 giugno al 30 agosto, più di 20 performance dal vivo per quasi 2 mesi di rassegna tra i comuni dell’area di Bari e di...

Sudamericani pestano il Barista. Poi si rivoltano contro gli agenti : Il giovane, viste le loro precarie condizioni, si era rifiutato di accettarli all'interno del locale e di fornire ulteriori bevande alcoliche: colpito con forza, per lui la frattura del naso, che comporta una prognosi di 30 giorni. I poliziotti intervenuti sono stati fronteggiati con delle bottiglie di vetro rotte ed hanno dovuto attendere l'arrivo dei carabinieri Federico Garau ? Luoghi: ...