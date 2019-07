“Waka Waka” di Shakira è stata eletta la MTV Best Summer Song Ever! Scopri il resto della

news.mtv

(Di lunedì 15 luglio 2019) Tsamina mina, eh eh Waka waka, eh eh “Waka Waka” dila MTVilclassifica News Mtv Italia.

Affaritaliani : MTV, Waka Waka di Skakira (Mondiali 2010) miglior tormentone estivo all time - Affaritaliani : Waka Waka miglior tormentone all time Trionfa Shakira col brano 'mondiale' - Affaritaliani : MTV, Waka Waka di Skakira (Mondiali 2010) miglior tormentone estivo all time -